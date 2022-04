Carlos Carvalhal: «Se dissesse que o Vizela não é mais importante estava a ser incoerente»

À procura de vencer pela terceira vez consecutiva na Liga Bwin, algo que ainda não conseguiu esta época, o Sp. Braga defronta o Vizela este domingo (20h30). Carlos Carvalhal garante que o foco da equipa não está em Glasgow, onde joga quinta-feira a 2.ª mão dos quartos de final, mas sim em derrotar o adversário desta 29ª jornada.A responsabilidade é a mesma: entrar para vencer o adversário. Este é o próximo, difícil, que tem competência e que vem de uma vitória moralizadora. No entanto, estamos apostados em ganhar, fazer tudo pela vitória, sabendo que o contexto não é fácil. Temos lidado razoavelmente bem a jogar a meio da semana e esperamos estar no máximo das capacidades porque só assim podemos vencer o Vizela.O objetivo é vencer o próximo jogo e fazer o maior número de pontos possível. Essas situações intercalares… Também já não vencíamos o Benfica há muito tempo, por exemplo, e temos matado outros borregos. São coisas interessantes para o leitor, mas para os treinadores o importante é vencer e não olhar para os dados estatísticos. Lembro também que o Rangers não perdia há 13 jogos com equipas portuguesas.Se dissesse algo em contrário de que o objetivo é vencer o próximo jogo ou não olhar à classificação, estava a ser incoerente. Vou manter o mesmo discurso porque o mais importante é o próximo jogo. Temos de honrar esta camisola em todas as circunstâncias em que há dois objetivos por concretizar. Vamos com tudo para Vizela, concentrados apenas e só neste jogo, e depois vem o jogo de quinta-feira. Vamos apresentar a melhor equipa amanhã, percebendo os indicadores e ver quais os jogadores que estão em melhores condições. Fazemos sempre isso, pode haver uma ou alteração - uma é forçada pela ausência do Musrati - e vamos tentar vencer, porque é muito importante.Pesa sempre, mas temos de saber contornar isto. A equipa, no início, não era tão experimentada. Sentimos isso com os jovens que nos últimos anos não tiveram uma atuação regular, num registo de quinta e domingo.Não tenho, nem estou preocupado. Pela minha saúde, não estou preocupado. O importante é o jogo de amanhã e nada mais do que isso.Espero um Vizela competitivo, à imagem do treinador, que gosta de praticar bom futebol e está a fazer um excelente trabalho. Tenho um carinho especial pelo Vizela pelo meu passado, tenho muitos amigos lá, fico satisfeito por eles, estão no bom caminho para ficarem a salvo. Mas, recordo, que no jogo em que perdemos 1-0 [Taça de Portugal] ficámos reduzidos a 10 jogadores aos 29’ e na segunda parte foi expulso o André Horta. Espero que seja um jogo de 11 contra 11 até ao fim, que não haja expulsões para ninguém e que no final vença o melhor. E que o melhor seja o Sp. Braga.