Carmo regressou de pé bem afinado Foi o guerreiro com melhor percentagem de sucesso no passe no duelo de Tondela





AÇÃO. David Carmo fez os 90 minutos contra os beirões

• Foto: sc braga