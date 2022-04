Carvalhal antevê duelo com o Rangers: «Não vamos esperar por nada, vamos atirar-nos ao jogo»

Carlos Carvalhal, em antevisão ao jogo de amanhã diante do Rangers, deixou duas ideias bem claras: que o foco dos seus jogadores tem de estar na sua tarefa e no que se passa dentro de campo e não no ambiente no Estádio Ibrox; e que a equipa vai entrar empenhada em somar novo triunfo, depois do 1-0 na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa."Independemente do resultado ou de quem vamos defrontar, o Sp. Braga joga sempre para vencer, amanhã com respeito pelo Rangers, mas vamos desde o 1º minuto tentar vencer o jogo, está no nosso ADN. Não vamos transformar nada no nosso jogo. Existe uma atmosfera difícil, temos preparado os jogadores para o que se vai passar nas 4 linhas, temos de estar concentrados na tarefa, no que têm de fazer, nos pontos forte e menos bons do Rangers e explorá-los até ao limite. Esperamos ser bem sucedidos, não será por falta de coragem que não chegaremos às meias.""Não tenho valorizado muito a atmosfera, o jogo de futebol está dentro das quatro linhas nas medidas regulamentadas em todo o Mundo, é na tarefa que temos de estar focados e não no ambiente. Nós sonhamos desde os 5 ou 6 anos que gostaríamos de jogar numa atmosfera destas. Para muitos dos jovens chegamos a essa atmosfera que muitos desejam, é uma oportunidade para agarrar com tudo. É viver ambiente no sentido positivo e na transcendência, o stress que temos é positivo, de ambição e querer viver o momento e o que o jogo vai dar e focados no mais importante que é a tarefa para o jogo.""Não vamos esperar por nada, vamos atirar-nos ao jogo e tentar vencer, não vamos mudar nada. Não há muito tempo a nossa equipa venceu em Alvalade, o Benfica, o FC Porto, vencemos nos seus estádios, não fomos para lá jogar para empatar, se não não tínhamos ganho estes jogos todos.""A experiência que tenho ajuda sempre um pouco, mas o principal é focarmos na tarefa e no que temos de fazer dentro do campo, é o mais importante. O que o Rangers tem é muitos pontos fortes e alguns fracos. Se jogasse com o Man. City diria o mesmo. Compete-nos detetá-los e contrariá-los e nós estivemos irrepreensíveis no jogo de Braga a nível tático.""A mensagem foi exatamente esta, vantagem 2-0 e para tentar vencer, empatámos mas o objetivo era vencer. Não podemos defender nada aqui, vamos procurar o resultado. Atmosferas completamente diferentes, aqui tem muito mais influência no jogo do que no Monaco.""Nós esperamos um Rangers mais esticado na pressão, queremos levar o jogo para o que é mais confortável para nós. O Rangers vai jogar para entusiasmar os adeptos e é nesta luta que vai estar a chave do jogo.""São as que vivemos a ver na TV muitos anos, gostamos delas, trabalhamos muito para chegar a esse nível, não faria sentido chegar e não desfrutar no sentido positivo. Vivi 3 anos esta realidade, é transmitir experiência aos jogadores do que fomos vivendo, que significa 0,01% de vantagem para o jogo. A tarefa é o mais importante.""A equipa tem uma matriz, se essa matriz fosse de espera e transições… A acontecer terá de ser pela capacidade dos adversários, pelas circunstâncias do jogo e aí teremos soluções. Mas não queremos isso, queremos jogar o nosso jogo e que o nosso jogo seja melhr que o do adversário. Acima de tudo, não adianta nada estarmos focados no destino, mas sim no caminho. Se jogarmos para empatar, corremos sérios riscos de não passar. Há 38 anos que uma equipa portuguesa não vence aqui, ainda me recordo do golo do Vermelhinho..."