Carvalhal anuncia regresso: «Abel Ruiz está apto»

Abel Ruiz vai a jogo contra o Boavista. O avançado espanhol está apto da lesão sofrida no joelho, com o Tondela, e é opção do Sp. Braga para o jogo deste domingo, na Pedreira. Foi o próprio Carlos Carvalhal a confirmar o regresso em pleno do camisola 9.





"No final do jogo, o Al Musrati e o Ricardo Horta saíram com alguma fadiga, mas estarão em perfeitas condições. O Abel Ruiz está apto para o jogo e o Tormena temos grandes expetativas que possa voltar", disse o treinador dos bracarenses.