Carvalhal após goleada sofrida: «Não temos muito tempo para estar a fazer o luto»

Carlos Carvalhal era um homem desolado depois da goleada sofrida pelo Sp. Braga (5-1), no Bessa, aos pés do Boavista, carimbando a eliminação dos arsenalistas da Allianz Cup. O treinador português pediu desculpa aos adeptos e quer já pensar no que aí vem."Compreendo a frustração dos adeptos. Sou o primeiro a estar extremamente infeliz e desapontado com o resultado. Temos um jogo domingo e não temos muito tempo para estar a fazer o luto. Hoje é quinta-feira e domingo temos um jogo com o Belenenses SAD para o campeonato. É reagir e aparecer bem no domingo", reiterou em declarações à Sport TV.Carvalhal foi o único elemento dos minhotos a falar após a partida e garantiu que a equipa cometeu "muitos erros". "Fomos irreconhecíveis. Fomos uma sobra do que habitualmente somos. Há que dar os parabéns ao Boavista. Desde que começámos o percurso no Sp. Braga – chegámos à final da Taça da Liga e de Portugal e estivemos na Supertaça – esta é a primeira vez que saímos de uma prova prematuramente. Foi a derrota que mais me custou, sem dúvida alguma", assumiu o técnico, frisando que "os erros não têm explicação"."Procurámos focar-nos bastante no jogo, falámos muito nos índices de concentração mas não é possível resistir a erros sucessivos que nos custaram praticamente os três primeiros golos. Depois o jogo ficou muito difícil para nós. Hoje não foi possível, o Boavista esteve bem, melhor. Temos de fazer uma reflexão do porquê ter acontecido e encontrar o caminho. Este não é o Sp. Braga", vincou Carvalhal.