Carvalhal bate Conceição e Amorim na eleição de Treinador do Mês de abril

Carlos Carvalhal, do Sp. Braga, foi o vencedor do Prémio Vítor Oliveira – Treinador do Mês da Liga Portugal bwin de abril, com 32,64% dos votos. Em segundo lugar ficou Sérgio Conceição, do FC Porto (28,47%) e Rúben Amorim, do Sporting, completou o pódio (9,72%).Recorde-se que no mês de abril, o técnico dos bracarenses conduziu a sua equipa à conquista de 13 dos 15 pontos disponíveis - triunfos diante do Benfica, Vizela, FC Porto e Belenenses SAD, além de um empate frente ao Estoril.