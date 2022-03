Carvalhal chama 24 jogadores para o jogo com o Monaco

O Sp. Braga parte esta manhã para o sudeste de França, num voo charter rumo a Nice, a cerca de 20 quilómetros do Monaco. Amanhã, os guerreiros defrontam o emblema do principado na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa e Carlos Carvalhal chamou 24 jogadores para esta missão.Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas HornicekDefesas: Yan Couto, Tormena, Diogo Leite, Paulo Oliveira, David Carmo, Buta, Fabiano, Dinis Pinto e Bruno RodriguesMédios: Al Musrati, André Horta, Francisco Moura, Berna, Castro e Lucas MineiroAvançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Rodrigo Gomes, Miguel Falé e VitinhaMais logo à tarde, os guerreiros farão o treino de adaptação ao relvado do Estádio Luís II e a conferência de imprensa de antevisão. O Sp. Braga vai tentar carimbar o acesso aos quartos-de-final, o que não acontece desde 2015/16, sendo que tem uma preciosa vantagem na eliminatória fruto do triunfo por 2-0 na primeira mão, na semana passada, na Pedreira.O Sp. Braga regressará a Portugal apenas na sexta-feira, mas em direção ao aeroporto de Faro, tendo em conta que no domingo jogará em Portimão.