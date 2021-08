Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Carvalhal coloca água na fervura Treinador do Sp. Braga fala de um ano difícil, de novo ciclo e em “colocar as expectativas no sítio certo”





META. Carvalhal recorda que objetivo mínimo é o 4.º lugar

• Foto: luís vieira / movephoto