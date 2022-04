O Sp. Braga cumpriu, esta manhã, o último treino de preparação para o jogo com o Rangers, sendo que Carlos Carvalhal contou com 24 jogadores na sessão, que teve 15 minutos abertos à comunicação social.Matheus, Tiago Sá, Hornicek, Bernardo, Yan Couto, Diogo Leite, David Carmo, Bruno Rodrigues, Tormena, Paulo Oliveira, Buta, Francisco Moura, Berna, Rodrigo Gomes, Lucas Mineiro, Fabiano, Al Musrati, André Horta, Castro, Iuri Medeiros, Ricardo Horta, Vitinha, Miguel Falé e Abel Ruiz estiveram no relvado do campo de treinos junto ao Estádio Municipal.António Salvador, presidente do Sp. Braga, não assistiu ao apronto, pelo menos no período em que este foi aberto à comunicação social, ao contrário do habitual em vésperas de jogos europeus. A acompanhar a sessão estiveram Alan, diretor de relações institucionais do Sp. Braga, e Acácio Santos, o team operations director.