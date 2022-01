Carvalhal confirma ter recebido "bons convites" de Flamengo e At. Mineiro

Carlos Carvalhal confirmou esta terça-feira, em entrevista à Rádio Marca, ter recebido propostas do Flamengo e Atlético Mineiro para assumir o comando das suas equipas. Sem adiantar grandes pormenores sobre as abordagens, o técnico do Sp. Braga lamentou apenas nunca ter recebido convites de equipas... espanholas."Conheço muito bem a Liga espanhola. Fui muito ao Balaídos, ao Riazor. Estou muito a par de tudo o que acontece. O meu estilo de jogo é muito similar e acho que se enquadrava bem no futebol espanhol. Mas a verdade é que fui recebendo bons convites ao longo da minha carreira, incluindo, como foi público, agora do Flamengo e do Atlético Mineiro. São grandes clubes a nível mundial, mas a realidade é que, infelizmente, nunca tive convites de Espanha. Vamos ver. Não falo um espanhol fluente, mas entendo muito bem, até porque estamos aqui a 35 minutos de Vigo e vamos a Espanha com muita regularidade. Vamos ver se aparecer. Encantava-me, mas não sou de oferecer o meu trabalho, espero que o vejam. Os últimos clubes que me contactaram, mesmo quando vim do Rio Ave para o Sp. Braga, disseram-me 'eu quero que a minha equipa jogue como a tua está a jogar'. Para mim é fantástico, porque mais do que contratar um treinador, contratam uma ideia de jogo", disse.