Carvalhal lembra David Copperfield após triunfo sobre FC Porto: «Para isso passam a contratar mágicos»

Carlos Carvalhal mostrou-se orgulhoso da exibição dos jogadores do Sp. Braga, após o triunfo (1-0) sobre o FC Porto e realçou a forma como a sua equipa reagiu mesmo após estar em vantagem."Antes de mais quero deixar um abraço aos jogadores, foram fantásticos. Em termos de coesão, entreajuda, fechar espaços e vontade de ganhar. Dedico a vitória ao mérito que tiveram em conseguir derrotar o FC Porto, que não perdia há 58 jogos. São uma equipa fortíssima. Queríamos pressionar mais à frente, conseguimos condicionar no inicio da construção deles. Fomos resolvendo a situação, era importante manter a coesão. Jogámos com uma linha de quatro jogadores e outra bastante apertada para não os deixar moverem entrelinhas. Por outro lado, estivemos sempre com o olho na baliza de início ao fim. É o nosso ADN. Nunca viram jogadores nossos a passar tempo e atirar-se para o chão. Procurámos defender o golo, mas a pensar no segundo. FC Porto tem duas oportunidades e nós também. Acabámos por vencer um jogo muitíssimo difícil, é muito difícil bater o FC Porto. O Sérgio Conceição está a fazer um trabalho absolutamente fantástico. Igualámos os pontos do ano passado, com vendas de jogadores e aposta nos miúdos. Não me vou repetir, mas neste momento apetece-me dizer que temos os mesmo pontos do ano passado. Temos responsabilidades até ao fim e, se possível, fazer melhor do que no ano passado", começou por dizer o técnico dos arsenalistas à Sport TV."Somos defensivos, em função da qualidade do adversário. Tinha Pepe e Mbemba abertos e ainda Grujic e vitinha para trás. Com este posicionamento mantivemos o 4x4x2 e tentámos manter a pressão com Abel [Ruiz] e Ricardo Horta. Tentámos que a bola não entrasse na nossa equipa e tentámos explorar nas transições rápidas. FC Porto reagrupa-se bem. Se não o pudéssemos fazer, levávamos o jogo para a largura, onde tentámos tirar a pressão do FC Porto. Volto a dizer, temos um mérito tremendo, porque jogámos contra um adversário que não perdia há 58 jogos, é por alguma coisa.""Não, porque há uma lógica constitutva nas coisas, algo que temos dificuldades em perceber. As coisas não nascem feitas. Era impensável, com os jogadores que vendemos e a jogar à quinta e ao domingo. Não é possível, porque tivemos de transformar a equipa depois dos jogadores que saíram. As nossas equipas tendem a crescer com o passar do campeonato, a não ser como no ano passado, em que tivemos muita fadiga. Era impensável a transformação de uma equipa, em que 5 ou 6 jogadores que jogavam habitualmente saíram. E mesmo João Novais, Gaitan, Soprar e Rui Fonte, que costumavam jogar, de repente saíram e transformar isto e ainda trazer jovens da formação não é fácil. Chegámos a dezembro, onde perdemos na Taça de Portugal e na Allianz Cup porque a equipa ainda não estava adaptada ao esforço de jogar durante a semana e ao domingo. A equipa foi crescendo, a ideia de jogo foi melhor assimilada, os jovens ganharam experiência e os mais intermitentes [a jogar] assumiram-se mais. Se não for para fazer assim, deixam-se de contratar treinadores e passam a contratar-se mágicos. Para isso contratavam o David Copperfield", concluiu.