Carvalhal e a confusão no final do Famalicão-Sp. Braga: «Lamentável. Isto não é futebol »

Carlos Carvalhal lamentou a confusão que se instalou no relvado logo após o apito final do Famalicão-Sp. Braga, que resultou em duas expulsões, vários empurrões e ainda um jogador famalicense que necessitou de assistência médica depois das altercações."É lamentável e não me revejo naquelas situações. Ainda por cima num jogo que não decidia nada e o nervosismo não se justificava. Isto não é futebol e temos de dar o exemplo, principalmente aos miúdos que nos veem", disse o técnico, quando questionado sobre as cenas finais da partida.