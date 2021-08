Carvalhal e a falta de eficácia do Sp. Braga: «Bola na barra, bola no poste, grandes defesas...»

Carlos Carvalhal não tem dúvidas que a haver um vencedor do dérbi entre Sp. Braga e V. Guimarães seriam os arsenalistas.





"Bola na barra, bola no poste, por baixo da baliza, grandes defesas... a haver vencedor seríamos nós. O Vitória teve oportunidades em contra-ataque, mas nós desperdiçámos muitas oportunidades. Na segunda parte jogámos praticamente no último terço, o Vitória reduziu o espaço a 30 ou 40 metros. É difícil jogar contar uma equipa que se fecha assim. Fizemos um grande jogo, queríamos dedicar a Vitória aos adeptos que nos apoiaram ontem e aos que nos apoiaram hoje, mas não foi possível. Insatisfeito com o resultado, mas muito satisfeito com os jogadores. Foi a melhor exibição da época", começou por dizer o técnico dos bracarenses, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Tivemos mérito em tudo o que fizemos. Houve uma ou outra situação, mas nós ameaçámos mais a baliza. A segunda parte foi avassaladora. Tivemos o controlo do jogo por completo, com oportunidades flagrantes. Pecámos só na finalização. Há mérito da equipa, dos jogadores que entraram, fomos ajudando a equipa.""Frustrado estaria se tivesse empatado ou ganho 1-0 com uma exibição paupérrima, a dar pontapé para o ar. Estou satisfeito com a equipa. Fizemos um grande jogo, mas faltou a bola entrar. Posso estar a ver outro filme, mas pela questão até começo a ficar na dúvida", terminou.