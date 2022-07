Carvalhal e a ida de Ricardo Horta para o Benfica: «É possível, mas vai ser até ao último segundo»

Carlos Carvalhal, ex-treinador do Sp. Braga, acredita que António Salvador não vai facilitar a saída de Ricardo Horta para o Benfica. O técnico, que vai assumir esta época o Al Wahda, nos Emirados Árabes Unidos, prevê mesmo que as negociações se prolonguem "até ao último segundo"."O Sp. Braga e o seu presidente sempre manifestaram vontade de contar com ele nas próximas épocas, conheço o presidente António Salvador, vai ser muito difícil qualquer clube tirar o Ricardo do Sp. Braga. Acredito que seja possível, mas isto vai ser até ao último segundo. Vai ser como o presidente quer e não como outros clubes querem", explicou Carvalhal, em declarações à Antena 1.Carvalhal confia que o avançado vai encaixar bem na Luz. "Se me perguntar se ele está bem no Sp. Braga, que é um grande clube, digo que sim. Se me perguntar se tem condições para jogar noutro clube, fala-se no Benfica, digo-lhe também que sim, porque é um jogador top."Depois, explicou algumas das características que fazer de Ricardo Horta um futebolista de eleição. "Há jogadores que jogam à quinta-feira e ao domingo já não jogam. O Ricardo joga à quinta, ao domingo, à quarta, ao sábado, sempre 90 minutos. Os registos dele são impressionantes, corre sempre quase sempre 12 km, mas não é correr, porque isso vale o que vale. É jogar."