Carvalhal e a mudança de paradigma no clube: «É aliciante estarmos a preparar o futuro»

Na véspera de receber o Marítimo, este sábado, às 18h00, Carlos Carvalhal voltou a sublinhar a aposta pessoal em jogadores da casa e garantiu que o Sp. Braga apenas vai ao mercado numa situação especial. "As diretrizes passam por olhar para dentro", referiu o treinador, que já vai poder contar com Vitinha, recuperado de Covid-19."Fizemos uma boa semana de trabalho, com a equipa alegre, à espera que o jogo chegue, sabendo das dificuldades e do jogo positivo do Seabra, que eu aprecio. Ambas as equipas vão querer ganhar e isso será excelente para o jogo. Vamos ter as devidas precauções, mas estamos a jogar em Braga e queremos muito vencer este desafio.""A classificação vai ditar a competência da equipa. Temos de dar o máximo em cada jogo. Se é a mesma coisa preparar um jogo de três em três dias ou sete em sete? Não é. Contra o Sheriff vai-se repetir esse ciclo de três em três dias e isso é terrível. Perante um jogo de semana em semana, as coisas são diferentes, há mais tempo e para trabalhar lances de bola parada e esperamos ver os fritos na segunda volta, sem prometer absolutamente nada.""A motivação nunca pode faltar porque estamos a falar do Sp. Braga. Hoje tive uns 12 jogadores da formação a treinar, temos feito esse upgrade e estamos em transformação. Estamos a preparar o futuro e isso é aliciante, estamos a lançar sementes e o Sp. Braga vai tirar dividendos, com uma base da formação e um encaixe financeiro. Estamos a participar neste momento de viragem e é sempre aliciante colocar jovens a jogar. Com idade júnior fiz minha estreia no Estádio 1.º de Maio e sei o que senti naquela altura. Fazer uma estreia na equipa sénior é bom, mas ainda maior no clube em que fui formado. Sei bem da importância que isto tem para os jogadores até porque fiquei umbilicalmente ligado ao Quinito para o resto da vida. Os miúdos precisam de carinho e apoio de todos.""Não tenho conversado com o presidente sobre isso. O mercado está aberto até 31 de janeiro e tudo pode acontecer. Entendo a gestão que clube quer fazer e sobre o mercado o olhar é sempre para dentro, para os que temos na equipa B, sub-23 e sub-19. Se houver algo extraordinário é que vamos olhar para o mercado. As diretrizes que tenho é de olhar para dentro, formar uma base made in Braga.""Percebendo que o clube fez um pico na sua história, ao vencer a Taça de Portugal, o presidente entendeu - e bem – apostar na formação. Depois dessa vitória na Taça e de uma época em que estivemos "a top", os jogadores ficaram valorizados e eles próprios querem ser transacionados. Houve uma mudança e a necessidade de vender jogadores. O melhor seria manter esses jogadores? O presidente já disse que não compromete o clube financeiramente, é uma opção e somos apanhados nesta mudança de paradigma, de uma aposta em rentabilizar a Academia. Qual a situação mais aliciante? Para mim são as duas extremamente aliciantes, pois estou a fazer viver emoções em jogadores que se estão a estrear.""Quando lançamos um jogador temos a expetativa que pode fixar-se na equipa do Sp. Braga. Estreou-se o ano passado, ficámos com o olho aberto e este ano apostámos fortemente no Vitinha. Partimos a época com três avançados, o Abel, o Mario e o Vitinha, e isso diz bem da nossa aposta no jogador. O Vitinha já treinou hoje connosco", concluiu.