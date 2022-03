Carvalhal e a próxima temporada: «Tudo em aberto, até uma possível continuidade em Braga»

Na antevisão ao duelo com o Benfica, agendado para as 20h15 desta sexta-feira, Carlos Carvalhal revelou que o seu futuro está em aberto. Até a continuidade em Braga não está colocada de parte…"Conheço o presidente Salvador desde os 18 anos, ainda estava ele a preparar-se para presidente do Bairro da Misericórdia, as nossas famílias são amigas, os filhos dele andaram na escola com os meus, é o presidente mais impactante, com um trabalho absolutamente fantástico, nos 100 anos de história do Sporting de Braga. Quando fui contactado [pelo Sp. Braga], tive uma proposta de um dos maiores clubes do mundo [Flamengo] onde iria auferir cinco vezes mais do que vim ganhar e optei pelo Sp. Braga, por ser daqui, por gostar do clube e conhecer bem o presidente.Pelo meio [Atlético Mineiro e Flamengo], houve possibilidade de ir ganhar cinco vezes mais e a equipa técnica optou por ficar e ainda bem que isso aconteceu. E não estamos nada arrependidos, só de viver noites como com o Sheriff em Braga e as duas com o Mónaco, cobre o dinheiro, porque o dinheiro gasta-se.Está tudo em aberto para o nosso próximo trabalho e tudo será analisado, inclusivamente uma possível continuidade no Braga, na Turquia, Brasil, países árabes ou Europa, tudo está em aberto", disse."Estou focado no meu trabalho, no dia a dia e não estou minimamente preocupado com o amanhã. Tenho pessoas a tratar da minha vida e na altura certa vou falar com elas e saber o que temos em cima da mesa. E, repito, não há aqui qualquer quebra de relação com o presidente", concluiu o técnico dos arsenalistas.