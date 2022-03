Carvalhal e a receção ao Monaco: «Uma noite à Braga pode fazer a diferença»

Carlos Carvalhal fez na manhã desta quarta-feira a antevisão à partida com o Monaco, agendada para amanhã, quinta-feira, às 20h00, a contar para os ‘oitavos’ da Liga Europa. O treinador do Sp. Braga apela à presença dos sócios na Pedreira."Uma noite à Braga, o melhor de cada jogador e do coletivo. E o que pode marcar a diferença é o apoio massivo dos adeptos. Em 23 jogadores do plantel, temos 13 com menos de 22 anos e esta gente precisa de carinho e apoio, principalmente nos momentos menos bons. Precisamos dos aplausos deles. Temos um adversário com muito valor pela frente, de extrema competência, mas uma noite à Braga, com o apoio dos adeptos, pode fazer a diferença para conseguirmos a vitória, que é o nosso objetivo.""Luís Campos, se calhar a pessoa que melhor conhece o futebol francês, disse que o segundo melhor plantel em França, a seguir ao PSG, é o do Monaco. Isto ilustra a dificuldade do jogo, mas a ambição e vontade de querer ganhar… Vamos ao jogo com tudo para suplantar um adversário forte. Temos é de ter uma noite à Braga. Nesta fase da competição, para mim é 50/50 para todas as equipas.""Há dois pontos de vista. O Ricardo, que está ao meu lado, já teve 18 anos. Se lhe perguntar sobre a consistência exibicional, vai dizer que evoluiu. É um jogador extraordinário, mas evoluiu. Temos esses jogadores, pode acontecer alguma irregularidade pontual, mas há o lado da irreverência, de querer vencer, de triunfar e vivemos com estes ingredientes. Entre o mix da experiência, dos jovens, de irreverência, de estupidez natural da malta nova, atira-nos para chegar a este momento, aos oitavos de final, com equipas de Champions. E o que queremos é seguir em frente na competição.""É uma variante da nossa forma de jogar que configura um posicionamento diferente, fugir da pressão do Boavista da zona central e ter dois médios nas zonas laterais. Fomos bem sucedidos, sobretudo na primeira parte, e é uma situação que pode acontecer em qualquer jogo no futuro. É uma variante do nosso jogo.""É uma equipa recheada de bons jogadores, com valor enormíssimo, uma equipa completa. Ben Yedder tem grande qualidade, assim como os colegas da frente, tem um excelente médio centro, centrais de qualidade, laterais brasileiros extremamente ofensivos. Tem um dos melhores marcadores de França, com cerca de 20 golos, e vem de uma vitória moralizadora ante o Marselha. É uma equipa boa, sem dúvida nenhuma.""Não. Espero um Monaco a dividir o jogo, é o que faz normalmente. Abdicou da posse no último jogo e apostou em transições, mas tem jogadores para impor o seu jogo, assim como nós. O Sp. Braga foi a equipa que mais rematou na Liga Europa até agora e a terceira com mais recuperações. Temos um parâmetro em que somos os melhores da Europa e ter indicadores deste calibre é fantástico."