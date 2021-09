Carvalhal e a seca de Mario González: «Tem o nosso apoio e voltará a ser feliz»

Mario González até chegou a mostrar a sua veia goleadora nos primeiros jogos de pré-temporada do Sp. Braga, mas oficialmente continua a viver um período de seca de golos, numa fase em que Abel Ruiz está lesionado e o ex-Tondela é a principal referência ofensiva.





Carlos Carvalhal assume que teve, hoje, uma conversa com o camisola 19 e confia numa resposta do jogador à altura. "Por acaso tive uma conversa com ele hoje, estou à espera de uma reação forte dele, no sentido de, sem pressão absolutamente nenhuma, conseguir ir para dentro de campo, libertar-se e fazer o seu jogo normal. Por mais que o treinador fale e os colegas tentem ajudar, somos nós que temos de olhar para o espelho e mudar as coisas e o Mario vai conseguir dar a volta, não tem sido muito feliz, mas tem o nosso apoio e voltará a ser feliz. Tem capacidade e categoria para fazer golos, sem dúvida alguma", afirmou Carlos Carvalhal, em conferência de imprensa.