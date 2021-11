Carvalhal e as lesões graves no Benfica-Sp. Braga: «É o risco das equipas jogarem após 3 ou 4 dias»

Carlos Carvalhal revelou que o guarda-redes Tiago Sá e o central Bruno Rodrigues vão ser titulares, o primeiro por força da ausência de Matheus e o segundo por uma questão de adaptação da linha defensiva após a lesão de Sequeira, na Luz. Além do guarda-redes, também Al Musrati é baixa para o jogo com o Midtjylland, amanhã."Não nos preocupa absolutamente nada. O Tiago é muito experiente, tem muitos jogos da Liga e internacionais também. Trabalha sempre a top, temos totalíssima confiança no Tiago e, sim, vai jogar amanhã", apontou, antes de falar dos problemas defensivos e da recente lesão de Sequeira."Sobre a linha da defesa, são circunstâncias. As 5 substituições são muito importantes, o calendário aperta muito, densidade competitiva é muito grande e ninguém falou absolutamente nada sobre duas lesões nos [ligamentos] cruzados que houve no jogo Benfica-Sp. Braga. São motivadas pela densidade competitiva que existe, são os riscos das equipas jogarem a cada 3 ou 4 dias, depois há lesões extremamente graves... A nossa confiança é total nos jogadores", disse. As lesões a que Carvalhal se refere são as do bracarense Sequeira e, também, a do benfiquista Lucas Veríssimo."Com a lesão do Sequeira fizemos um arranjo para metermos o Diogo Leite na esquerda e ficámos satisfeitos e também muito satisfeitos com um jogador que passou despercebido em função dos quatro golos do Vitinha, que foi o Bruno Rodrigues e fez uma exibição muitíssimo segura. Esteve muito bem e vai avançar também amanhã, no onze", acrescentou o treinador.