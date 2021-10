Carvalhal e o alegado interesse do Flamengo: «Deixa-me muito orgulhoso»

Carlos Carvalhal tem sido apontado ao comando técnico do Flamengo para suceder a Renato Gaúcho. O treinador do Sp. Braga, que fez a antevisão ao duelo desta segunda-feira com o Portimonense, não esconde que o interesse do emblema brasileiro é um sinal de reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a fazer nas últimas épocas.





Juntava o facto de fazer o jogo dois mil a um apelo aos adeptos. Jogo importante para nós. Os jogadores têm tido uma atitude fantástica, merecem o nosso apoio e os sócios podem ser importantes no caso de a equipa quebrar aqui ou ali. Espero que seja uma vitória de todos, dos jogadores, equipa técnica, dirigentes, presidente, treinador e massa associativa.Gosto do estilo das equipas do Paulo Sérgio. Se jogasse só para o pontinho não tinha conseguido a pontuação que tem fora de casa. Conhecemos bem o adversário, preparámos bem o jogo e esperamos estar à altura do jogo. Para conseguirmos isso, terá de ser uma vitória dentro de campo, mas com o apoio do exterior. Nos momentos de maior dificuldade, sabemos que os nossos adeptos empurram a equipa. E é isso que esperamos frente a uma equipa com excelentes executantes. Estão reunidos os ingredientes para um grande jogo de futebol.Tinha um acordo praticamente firmado com o Flamengo, isso é público, e a opção de assinar pelo Sp. Braga não teve a ver com razões de ordem financeira, mas antes de ser o Sp. Braga e por estarmos a viver uma pandemia. O interesse de um clube que é um dos maiores do Mundo, a ser verdade, deixa-me muito orgulhoso e é uma recompensa pelo nosso trabalho. A nossa ideia, enquanto equipa técnica, é deixar marcar no clube por onde passamos e isso foi feito no Sheffield Wednesday, no Rio Ave e no Sp. Braga já deixámos a nossa marca ao vencer a Taça de Portugal. Mas há mais para fazer, de potenciar jovens, de conseguir vencer o maior número de jogos. Não sei o dia de amanhã e, parafraseando o Jorge Jesus, todos os treinadores têm a mala à porta. Não é isso que se deseja e nós, equipa técnica, estamos fortemente empenhados em chegar ao fim e dar alegrias aos adeptos.