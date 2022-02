Carvalhal e o dérbi com o V. Guimarães: «Jogadores devem perceber a importância deste jogo»

Na antevisão ao dérbi com o V. Guimarães, agendado para este sábado na cidade-berço, Carlos Carvalhal garante um Sp. Braga com uma "vontade grande" de somar a terceira vitória seguida, mas rejeita qualquer tipo de favoritismo a favor de uma ou outra equipa: "É um jogo de 50/50"."Num dérbi não há favoritos, é um jogo especial, 50/50 para cada lado, com uma carga emotiva diferente fora das quatro linhas, mas no relvado é igual. Estamos positivos, tivemos duas vitórias boas [Sporting e Moreirense] porque tivemos de ser humildes, tivemos de sofrer. Será um jogo difícil, contra um adversário difícil, temos um respeito grande, mas uma vontade grande de vencer. É isso que nos anima"."Isso não traz favoritismo. Já joguei mutos dérbis e em nenhuma circunstância admiti favoritismo. Dérbi é um dérbi e as duas equipas têm hipóteses de vencer. Temos de fazer uma interpretação correta em todos os momentos do jogo. O adversário é difícil, mas a nossa vontade é muita"."Sou treinador, tento ser racional e a minha função é tentar vencer o jogo. Estar ao serviço do Sp. Braga, nunca escondi isso, é especial, mas temos de ser profissionais e separar o lado emocional"."Quando fui contratado foram-me pedidas várias coisas: tentar vencer títulos, praticar bom futebol, apostar na Academia, fazer uma boa Liga Europa e valorizar ativos. Nesse sentido, fico contente quando isso se vê e o Sp. Braga já faturou 50 milhões e meio em ano e meio. A aposta nos jovens é uma realidade, vamos com coragem para todos os jogos e não nos vamos escudar no que quer que seja. Queremos extrair o máximo de jogadores. É uma realidade que temos, mais de 50 por cento de jogadores da formação, muitos deles abaixo dos 20 anos."Não estou preocupado com o futuro e quero preparar o presente e o futuro do clube"."Da nossa parte há foco total no jogo, na sua especificidade, nos pontos fracos e fortes do adversário e transmitir aos jogadores, sim, que isto é um dérbi e todos os jogadores devem perceber a importância deste jogo. O passado não ganha jogos e é isso que vamos fazer - o que interessa é o jogo de amanhã"."A pergunta não é para mim, mas para o treinador adversário. É uma saída, nós tivemos seis ou sete... Não me parece que seja uma justificação para o treinador do V. Guimarães""Não modificámos a nossa forma de jogar, podemos é criar dinâmicas diferentes, tal como fazíamos na situação dos 3 centrais. Dentro dos jogadores que temos, vamos tentar criar as dinâmicas certas para este jogo"."Tem treinado normalmente, fez 73 minutos nos sub-23 com o Rio Ave e no qual assisti e o plano para o Carmo é lançá-lo brevemente em 90 minutos nos sub-23 ou equipa B. Neste fim-de-semana poderá fazer 90’ e estará mais perto de competir [na equipa principal]. Vamos ver como vai reagir em 90 minuto, mas não há qualquer pressão extra para ele. Não o vou convocar porque não tem ritmo competitivo"."Foi um jogador importante para nós, acho que o ajudámos. É comprometido com a equipa, sabe o que é a organização defensiva, tem um sentido posicional fantástico, o FC Porto fez uma excelente aquisição e aproveito para lhe desejar - a ele e aos outros que saíram - as maiores felicidades. O Moura tem jogado na ausência do Galeno, depois temos o Roger que pode fazer essa posição e, eventualmente, o Buta".