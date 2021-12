Carvalhal e o duelo com o E. Vermelha: «Estamos com a confiança no ponto certo»

Carlos Carvalhal fez na manhã desta quarta-feira a antevisão à partida com o Estrela Vermelha e que vai decidir o 1º lugar do Grupo F da Liga Europa. O técnico dos arsenalistas aponta o caminho: "Só podemos vencer se formos equilibrados"."O Estrela Vermelha está a um nível idêntico do jogo da Sérvia, mas nós estamos muito melhores. Estamos num bom período, a fazer golos, jogadas ofensivas, equilíbrio muito grande e estamos confiantes. Estamos com uma confiança no ponto certo e não de exuberância. Se estivermos ao nosso melhor nível vamos conseguir o 1º lugar do grupo"."Quem tem possibilidade de dois resultados tem mais algumas cautelas. Mas nós também as teremos, porque só se formos equilibrados é que podemos vencer. Este adversário é uma equipa muito batida, do outro lado uma equipa irreverente. Estou à espera de um jogo equilibrado de parte a parte"."Esteve sempre a um nível muito alto e só atesta a sua personalidade. Soube conviver com um erro e foi um bom caso na minha vida de treinador. E desde esse jogo [na Dinamarca] fez grandes exibições. O erro faz parte, é a realidade, e temos de conviver com ele. Se calhar, amanhã, o Ricardo vai fazer um grande golo do nada, jogadores que resolvem um jogo…""Não gosto de individualizar, mas hoje temos um jogador completo. Recebemos um jogador com grande capacidade técnica e hoje é um jogador que defende, que transita bem ofensiva e defensivamente. Ele agarrou o nosso desafio, de chegar a um ponto mais alto da carreira. Só com capacidade técnica não tinha hipóteses de jogar no Sp. Braga"."Há três dias que eles sobem para fazer a primeira parte do treino, mas só depois do aval positivo do departamento médico é que integram a convocatória. São jogadores importantes, como todos para o treinador, mas sem eles a equipa continuou a corresponder porque o espírito de equipa é bom, tem uma ideia de jogo bem definida e os jogadores entendem-na. Esses jogadores só integram a convocatória se estiverem a 100 por cento. Estamos numa fase decisiva e não podemos perder jogadores. Jogadores em situação de risco não avançam, só se estiver a 100 por cento, não a 99, pode avançar".Já Ricardo Horta, capitão dos bracarenses, ressalva a importância do duelo desta quinta-feira à noite."A equipa está confiante, está preparada para o desafio e trabalhámos bem o jogo. Sinto a equipa muito confiante, num jogo que é importante para nós e para o clube. Queremos muito dar uma alegria aos nossos adeptos. Estrela Vermelha melhor ou pior? Estamos é a olhar para nós, a focar-nos nas nossas tarefas", disse o camisola 21.