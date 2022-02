Carvalhal e o duelo com o Sheriff: «Efeito surpresa desapareceu, agora há respeito máximo»

Carlos Carvalhal já fez a antevisão do jogo de amanhã com o Sheriff, da 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. O treinador do Sp. Braga confia na preparação da sua equipa e no processo de jogo e quer levar a decisão da eliminatória para Braga, mas com uma vantagem no bolso.O técnico dos guerreiros não quis admitir se a paragem competitiva do Sheriff de dois meses (fez apenas quatro jogos-treino nas últimas semanas , comolhe deu conta, por força da paragem de inverno do campeonato moldavo) terá ou não influência, mas lembrou um pormenor: "Eles viram a nossa equipa neste tempo e nós não pudemos ver coisas deles...""Só depois da bola rolar saberemos, temos de fazer o nosso papel. Ser uma equipa com ambição, organizada e sempre de olhos na baliza contrária. O grande objetivo é vencer, é uma equipa que fez 7 pontos na Liga dos Campeões, o efeito surpresa já desapareceu e agora existe é um respeito máximo pelo Sheriff. Não joga desde dezembro, mas estamos preparadíssimos e com muita vontade de vencer""Sinceramente não, olhamos para todos para tentar vencer, sempre. Para ganhar em Alvalade e na Luz, só o conseguimos porque fomos lá para vencer. Vencemos outros jogos importantes também, todos os jogos que fizemos até hoje a intenção foi vencer. Teremos um adversário bom, respeitamos muito e iríamos tentar vencer qualquer rival.""O Sheriff foi ganhar ao Real e venceu o Shakhtar. Não podemos fazer pergunta sobre resolver já a eliminatória, era tirar mérito ao rival que não tem nome mas mostrou muita competência. O Sheriff pensa em passar com legitimidade, nós acreditamos muito na nossa equipa e nos jogadores e na qualidade do nosso jogo. O que acreditamos é que a eliminatória vai ser decidida em Braga. Queremos, se possível, ir com vantagem para Braga, é um duelo de 180 minutos, no mínimo.""Normalmente viajamos dois dias antes, é o procedimento habitual para nós. Porquê? Para nos adaptarmos melhor ao clima, à comida, a tudo. É também porque o clube é muito organizado, o presidente até está aqui e é algo que apreciamos bastante. Desde o último jogo oficial que o Sheriff fez, não temos imagens da equipa. Vimos na imprensa e sabemos algumas coisas, que movimentaram jogadores, mas não sabemos tudo. Eles viram a nossa equipa neste tempo e nós não pudemos ver coisas deles..."