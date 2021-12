Carvalhal e o duelo dos 'oitavos' da Taça de Portugal: «Sabemos como é difícil jogar em Vizela»

Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, fez ao final da manhã desta quarta-feira a antevisão ao duelo com o Vizela, agendado para amanhã, às 18h45. Carlos Carvalhal espera um jogo entre dois treinadores com os olhos postos na vitória, mas alerta para as dificuldades de jogar no terreno do adversário."Não ganha mais importância porque já o tem. Queremos chegar o mais longe possível nas diversas competições e vamos tentar seguir em frente, perante um adversário difícil. Vencemos bem no campeonato, com um bom jogo, mas sabemos o quão difícil é este Vizela a jogar em sua casa, até porque estará mais atento à nossa equipa. Esperamos um jogo muito difícil, contra uma equipa muito bem orientada pelo Álvaro Pacheco, com um futebol positivo e que joga olhos nos olhos com os adversários. Mas vamos com o intuito de passar"."Ambos tirámos notas. Uma coisa que vai acontecer é que os dois treinadores são fiéis às suas filosofias, na tentativa de apresentar um futebol positivo e a querer ganhar. O que pode alterar é algum apontamento estratégico, mas isso são situações que acontecem nos jogos todos"."Não sei de nada e nada a acrescentar ao que já disse anteriormente"."A prova de confiança não é necessária, pois temos confiança em todos. Todos os jogadores podem estar envolvidos e não há exceções. Na nossa opinião, tendo em conta a importância do jogo, vão a jogo os que achamos que devem avançar. Tivemos uma densidade competitiva muito grande e queremos uma equipa fresca para discutir o jogo. Temos aqui um ou outro jogador que suscita precaução e queremos uma equipa competitiva, o mais fresca possível, também para precaver lesões"."É mais uma prova de confiança individual dos jogadores, que não é a melhor. Temos tentado proporcionar o máximo de tempo aos jogadores para fazer golos, mas desde que a equipa ganhe não é importante que os avançados marquem. Quero é que trabalhem, ajudem a equipa em todos os processos e o golo será consequência deles ou de outro jogador. Há muito sumo para espremer"."Tenho falado com o presidente, estamos em sintonia e não me parece que haja uma necessidade de ir buscar outro avançado. O Vitinha tem estado muito bem, o Mario tem margem para progredir e o Abel pode fazer mais do que o que tem feito. Queremos é que os que estão aqui deem o seu máximo"."Está em dúvida. De 51 para 49 [percentagem], mas mais para o 49 do que para o 51. Tem dores hoje, mas não sabemos como vai estar amanhã. Se o jogo fosse hoje não podia jogar."