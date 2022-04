Carvalhal e o golo "fantástico" de Horta: «Só o Ricardo conseguia fazer aquele passe para o irmão»

Carlos Carvalhal era um treinador satisfeito após a vitória do Sp. Braga diante do Benfica (3-2) e deixou uma palavra aos jogadores pela forma como reagiram após os encarnados terem feito o empate a dois golos."Fizemos muito para vencer. Os jogadores foram coesos e estoicos, fomos equipa. Interpretaram bem o plano de jogo. Passámos a condicionar o Benfica na primeira fase de construção. Fizemos bem, mas pela qualidade do Benfica não jogámos tão alto. Passámos a ter mais bola e conseguimos ter duas boas oportunidade. Fizemos o golo numa terceira oportunidade e tínhamos ameaçado duas vezes. A equipa procurou largura e reagiu bem à perda da bola. O posicionamento final, em função do posicionamento dos jogadores para contra-ataque foi sempre muito bem conseguido no momento de finalizar. Estivemos sempre perto para não deixar o Benfica ser letal nas transições ofensivas. Justificávamos a vitória ao intervalo.A reação do Benfica com mais gente à frente foi boa, fomos coesos e fizemos o 2-0. Com jogo controlado há a grande penalidade que temos de aceitar. O Benfica acreditou, chega ao 2-2 com mérito e tenho de realçar que, depois de ficar 2-2, tivemos a reação anímica para chegar ao 3-2. Uma palavra para os jogadores. Estou muito orgulhoso, não me canso de os elogiar. Tenho um grupo muito bom com muita gente jovem. Estou extremamente feliz e orgulhoso", começou por referir o técnico do Sp. Braga à Sport TV."Sim, o Benfica tinha muitos jogadores na frente e de qualidade, mas a realidade é que, quando se faz isto, pode haver descompensações e estávamos à espera disso. Quando há uma equipa que se satisfaz com o empate, corre o risco de sofrer, mas se reagir e apanhar descompensações do adversário que não espera pode dar nisto, queríamos muito ganhar. Podia ter dado para o Benfica se nos tivéssemos 'aninhado'. Fizemos um jogo bem conseguido.""Sim, ao intervalo já estava a manifestar desconforto e a opção foi a entrada do Yan Couto, porque naquele momento era importante, não só atacar pelo corredor, como também fechar o corredor. Queríamos fechar, porque o lado esquerdo é forte, fundamentalmente por Grimaldo.""Se o Abel não tivesse amarelo, secalhar o Vitinha tinha entrado 10 ou 15 minutos mais tarde, porque já se sabe que nestes jogos pode acontecer um lance desatento e ficar com 10 era terrivel, com uma equipa como o Benfica. Equacionamos o Al Musrati, porque tinha amarelo, mas ainda bem que não o fizemos. Há dois lances brilhantes neste jogo: o terceiro golo com a assistência espetacular dele de pé esquerdo e a jogada dos irmãos Horta. É fantástica, só o Ricardo conseguia fazer aquele passe para o golo do irmão.""Fez um bom jogo. A equipa globalmente fez um bom jogo. Há um ou outro que se destacou hoje, como aconteceu em Portimão e antes no Monaco.""Quero desejar felicidades ao Benfica com o Liverpool. É importante para o futebol português estar neste patamar e conseguir pontos para Portugal.""Quero deixar uma palavra ao Berna [Bernardo Couto] que entrou, porque prometi que o iria meter este ano, nem que fosse um minuto. É um miúdo que me emociona. É um bracarense total, um rapaz aqui de Braga que vive o clube de forma apixonada. Quando fomos a Arouca estava na claque e abraçou-se aos jogadores que entraram com alegria. Parecia que tinha sido ele [que ia entrar]. Esta é das situações que me faz recordar a minha estreia no Sp. Braga. Foi sempre o meu clube e senti essa emoção. Foi o dia que mais me emocionou por ser um miúdo espetacular e ter um amor ao clube muito grande. Espero que continue para merecer a oportunidade de ter sequência, porque tem qualidade para isso", finalizou Carvalhal algo emocionado.