Carvalhal e o interesse do At. Mineiro: «Sempre disse que têm chegado algumas coisas…»

Numa semana em que Carlos Carvalhal foi notícia por ser uma forte hipótese para assumir, no imediato, o comando do Atlético Mineiro, o treinador do SC Braga lembrou que desde que chegou à Pedreira não têm faltado convites para assumir novos desafios. Além disso, destacou o momento positivo da equipa que recebe este domingo o Famalicão (18h00)."O Famalicão é 17.º, mas tem um jogo a menos, tem competência coletiva e individual para estar melhor posicionado, mas há circunstâncias que não correm como os clubes querem. A posição não é boa, mas tem menos um jogo. Tem bons jogadores, mudou de treinador recentemente, respeitamos o Famalicão, mas, mais importante é o que podemos fazer. Fizemos um bom jogo em Arouca, foi uma boa semana de trabalho, a equipa está viva, motivada e confiante, com uma vontade muito grande de ir a jogo e discutir os três pontos.(Famalicão não compete há três semanas) São as circunstâncias do momento, estamos dentro deste novo mundo, vai acontecer mais durante a época".Eu e a minha equipa técnica somos pessoas muito estáveis e coerentes. Sempre disse que têm chegado algumas coisas, para não dizer várias, desde o início do nosso trabalho aqui, com ênfase no final da época passada e princípio desta. Mas a importância que demos a isso foi dizer que não estamos em condições de discutir nada porque temos contrato com o Sp. Braga, portanto, tem que ser com o Sp. Braga que os clubes têm de falar"."Fizemos uma reestruturação do plantel. O Raul saiu porque está em final de contrato e tinha o desejo de ir para outras paragens e tem agora a oportunidade de ir ter a oportunidade que tanto merece porque é um grande profissional. O Chiquinho foi uma situação de clara não adaptação ao clube, isto acontece muitas vezes e o melhor é encontrar outro caminho. Piazon ia perder espaço na segunda parte da época e preferimos dizer ao jogador isso. Não tem a ver com a competência, atitude ou profissionalismo dele, é um excelente jogador, mas ia perder espaço e o melhor seria encontrar outro caminho""O Tiago Esgaio é contratado quando estava cá o irmão e vinha complementar o irmão, quando perdemos o Ricardo o casamento entre as duas características dos laterais não dava. Depois, quando veio o Yan Couto as circunstâncias mudaram. Fez sentido ficar o Fabiano que era um jogador mais sólido e defensivamente o mais forte de todos eles. Do Chiquinho esperava-se mais e eu também esperava mais, houve algumas dificuldades, ele também não esteve a competir, mas estávamos na obrigação de vencer os jogos todos. Também houve alguma animosidade, tudo isso contribuiu para que houvesse um processo de não adaptação. Também assumimos responsabilidades de não termos dado todas as oportunidades, mas demos as oportunidades em consciência"."A nossa postura perante as circunstâncias é não lamentar as ausências, é um traço nosso desde que chegámos cá. Esta é uma anormalidade que passa a ser uma normalidade e dentro dos jogadores disponíveis iremos escolher, nem que tenhamos que ir aos sub-19 ou sub-17".