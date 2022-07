Carvalhal e o interesse do FC Porto em David Carmo: «Ficará com um 'grandíssimo' central»

Carlos Carvalhal teceu rasgados elogios esta sexta-feira a David Carmo, jogador do Sp. Braga que é pretendido pelo FC Porto. O antigo treinador dos arsenalistas antevê, em declarações à Antena 1, que o futebolista muito em breve será um dos centrais titulares da Seleção Nacional."Ele está bem no Sp. Braga, mas há propostas, há as questões financeiras que fazem mover tudo isto... E se eventualmente for para FC Porto, o FC Porto fica com um 'grandíssimo' defesa central. É um jogador completo, que ainda tem muito para evoluir, mas a evolução dele esta época foi fantástica", considerou o técnico português.Sobre a titularidade a curto/médio prazo na Seleção, Carvalhal nem hesitou: "Não tenho dúvidas e já previa no ano passado, mas lesionou-se. É um jogador de grande qualidade técnica, de condução bola sobre a esquerda, de passe interior sobre a esquerda, com passe longo e passe curto de uma assertividade muito grande, além de uma compleição física robusta, o que lhe permite ganhar grande parte dos lances. Teve um comportamento espectacular, é um jogador de elevadíssimo nível, vai ser um dos centrais da nossa Seleção. Se não for agora neste Mundial, será a seguir."