Carvalhal e o jogo com o P. Ferreira da Allianz Cup: «Jogo com características de final»

O Sp. Braga entra esta quinta-feira em ação na fase 3 da Allianz Cup. A equipa arsenalista, que na última edição da competição perdeu na final contra o Sporting, tentará repetir a presença na final-four e Carlos Carvalhal não esconde que o duelo com o P. Ferreira é muito importante para as contas do apuramento.





"O mais importante é o jogo e o que podemos fazer para o vencer, tentando tirar os devidos dividendos dessa potencial vitória. Temos de estar ao melhor nível, frente a um adversário competitivo. Vimos de uma sequência de jogos significativa, mas esperamos estar ao nosso melhor nível, num jogo com características e em que não há grande margem de erro"."O foco está no jogo. Temos consciência de que o Paços é difícil de ser batido, é uma equipa aguerrida e competitiva. Só estando ao nosso melhor nível podemos vencer este jogo. Para isso, temos de estar a um nível muito elevado e dar continuidade ao que temos vindo a fazer. O que está para trás é relativo, o importante é a ação, o jogo"."Temos vindo a melhorar na eficácia defensiva, podemos melhorar na eficácia ofensiva, como já percebi pelo que fizemos contra o Gil Vicente, e há coisas sempre a melhorar. Não é por vencermos 3 jogos que entendemos que não há nada para melhorar. Estamos a crescer e esperamos que o jogo com o P. Ferreira demonstre essa evolução. Os adversários são todos difíceis"."No futebol a obrigação é lutarmos pelos 3 pontos. Não vendo ilusões, vivo da realidade e do dia a dia. O jogo mais importante é este e é nisso que estamos concentrados".Tenho três avançados que estão ao mesmo nível e esse é o melhor elogio que podia fazer ao Vítor. Aqui e ali podem jogar em simultâneo, como fizemos, mas a minha satisfação é grande e ver três jogadores a competir pelo lugar, todos com características diferentes"."Vamos avaliar os jogadores, ver os que estão em melhores condições e vamos meter aqueles que entendemos que serão os melhores para vencer o P. Ferreira. Não é dar oportunidades por dar, mas avaliar quem está a cem por cento para o jogo de amanhã"."O que aconteceu foi uma situação coletiva e não apenas do meio-campo, misturado com o mérito do Gil. Também fizemos isso ao Gil, houve um período em que estivemos mais submissos, mas, contrariamente ao passado, não cometemos erros. Fizemos um jogo bem conseguido, depois de uma viagem de 8 horas".