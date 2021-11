Carvalhal e o momento com Roger na Taça: «Naquelas circunstâncias ele precisava de carinho»

Depois de ter causado surpresa ao estrear-se com apenas 15 anos pela equipa do Sp. Braga, Roger fez história com o golo apontado frente ao Moitense, para a Taça de Portugal. O momento ficou marcado por alguma emoção, isto na medida em que o golo do jovem surgiu na semana em que o seu pai faleceu.Em entrevista à Sky Sports, Carlos Carvalhal, que viu Roger correr na sua direção para o abraçar quando marcou, explicou como foi gerido todo esse momento. "Tentámos dar-lhe o maior apoio possível. Naquelas circunstâncias, ele precisava de algum carinho, de um momento. E aquele momento foi especial. Existe uma conexão com ele porque o lancei, mas apenas o fiz porque ele o mereceu", vincou o técnico, que abordou ainda a forma como olha para as camadas jovens: "Uma das coisas que mais prazer me dá é olhar para um jovem e perceber que ele pode ser um jogador da equipa principal. Quando analisamos os jovens, eles nunca nos desiludem, conseguem sempre surpreender-nos de uma forma positiva".Carlos Carvalhal aproveitou ainda para recordar o episódio que levou Roger até à equipa principal do Sp. Braga. "Um dia tive um problema com o meu extremo esquerdo, Galeno, e então fui ter com os responsáveis da academia e perguntei se tinham um jogador nessa posição. Eles responderam-me 'Míster, queremos que veja este miúdo'. Quando estava a fazer a análise do jogo para o corrigir, houve algo que não entendi. Ele estava a fazer tudo o que lhe tínhamos pedido para a posição. Queria corrigir alguma coisa, mas não tinha nada. No dia seguinte perguntei-lhe ‘Quem te ensinou isto? Esta é uma posição complexa’ e ele disse-me que viu todos os jogos do Sp. Braga. Quando lhe disseram que ia jogar como extremo esquerdo, ele passou o dia a ver vídeos do Galeno. Ele estudou os movimentos dele na fase ofensiva, defensiva e nas transições. Com 15 anos de idade, isto é algo especial. Os jogadores jovens não gostam de ver jogos completos, mas este miúdo fez tudo o que pôde para aprender a posição", relembrou.Na presente temporada, Roger, que compete maioritariamente nos sub-23, participou em três jogos da equipa principal do Sp. Braga.