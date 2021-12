Carvalhal e o possível encontro com o Barcelona: «Olhe, era engraçado...»

Carlos Carvalhal comentou o empate (1-1) ante o Estrela Vermelha que redundou no 2º lugar na fase de grupos para o Sp. Braga. Desta feita, os arsenalistas são obrigados a jogar os 16 avos-de-final da Liga Europa, ao invés de rumarem já aos 'oitavos', algo que o adversário sérvio conseguiu. Na hora de abordar o sorteio de segunda-feira , o técnico dos minhotos foi confrontado com a possibilidade de enfrentar o Barcelona e a resposta foi... curiosa."Olhe, nem sei quem são as equipas. (...) [Barcelona?] Olhe, era engraçado... Poderemos ter um Sevilha, que já vencemos num particular, o Barcelona que era excelente, o Dortmund, o Leipzig... Espectacular. Vão ser grandes jogos e contem com o Braga para competir e dar pontos ao ranking de Portugal. Sinto que o Braga era a melhor equipa deste grupo após alguns jogos", comentou, à SportTV.