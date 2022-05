Carvalhal e o recorde de golos de Ricardo Horta: «Merece integrar a lista dos notáveis do Sp. Braga»

Com o 4º lugar da Liga Bwin garantido, o Sp. Braga recebeu e bateu, este domingo, o Arouca por 1-0. Ricardo Horta foi o autor do único golo da partida e igualou Mário Laranjo como melhor marcador da história do clube minhoto, com 92 golos.





Em declarações no final, Carlos Carvalhal destacou a importância do avançado. "É espetacular, um orgulho enorme ser o treinador destes jogadores e, particularmente, do Ricardo, por ser o capitão, pelo jogador e pela pessoa que é. Merece mais que tudo integrar a lista dos notáveis dos 100 anos de história do Sporting de Braga", começou por dizer o técnico arsenalista, na conferência de imprensa realizada no Municipal de Braga.

"Tivemos paciência e os nossos adeptos também"



"Estou muito satisfeito e orgulhoso pelos meus jogadores, que foram sérios e compenetrados. A primeira parte foi um pouco desligada, mas na segunda foi mais ligada, perante um adversário muito fechado, mas tivemos paciência e os nossos adeptos também, o que foi importante. A densidade de adeptos foi subindo em função do rendimento da equipa, hoje esteve muita gente, tal como com o FC Porto, com o Rangers, e fizemos muito por isso."



"Um registo notável"



"Vencemos bem, foi o 23.º jogo sem sofrer golos, o que é notável, e queremos agora atingir o terceiro melhor registo pontual do Sporting de Braga e, para isso, temos que vencer o último jogo [em Famalicão]."



"A jogada do golo é a beleza do futebol"

"A jogada do golo é a beleza do futebol, é preciso haver criatividade num jogo destes, suspirámos muito pelo Iuri [Medeiros] hoje, neste tipo de jogos, e sem desprimor pelos outros jogadores, ele assume-se como um desbloqueador contra equipas mais fechadas. Não senti ansiedade do Ricardo Horta, disse na antevisão que ele ia aparecer naturalmente para marcar, a equipa não jogou para ele", concluiu.