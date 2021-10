Carvalhal e o regresso à realidade interna: «No campeonato é mais difícil meter velocidade»

Carlos Carvalhal fez na manhã deste sábado a antevisão à receção ao Boavista e, sublinhou o treinador, o triunfo na Liga Europa emprestou confiança à equipa. O técnico do Sp. Braga explicou ainda as dificuldades sentidas pelos minhotos na Liga Bwin.





"A confiança aumenta com as vitórias, uma vitória boa, contra um adversário difícil. Disse no final e é de coração: dediquei a vitória à massa associativa porque foi fantástica, empurrou-nos para a vitória. Mudámos de chip. Percebendo que no campeonato as coisas são diferentes, há menos espaço, mas quando há espaço somos letais. No entanto, no campeonato não tem sido assim porque as equipas estão mais fechadas e é difícil meter velocidade. Temos aprendido, temos melhorado.""O Boavista é uma boa equipa, bem organizado, tem um excelente treinador, uma excelente pessoa, amigo pessoa, mas estamos confiantes. Queremos ganhar e vamos fazer tudo para que isso aconteça. É preciso ter paciência para ganhar jogos e vamos ter de ter essa paciência."