Carvalhal e o sucesso recente de Vitinha: «Tem de levar nas orelhas, volta e meia, para baixar a crista»

Vitinha tem estado na crista da onda, fruto dos golos que tem marcado - frente ao Santa Clara fez quatro - e até da estreia pela Seleção Nacional sub-21.desafiou Carlos Carvalhal a abordar a gestão do sucesso individual do jovem avançado, de 21 anos."É um bom menino, de Cabeceiras de Basto, de um meio não tão citadino, é de boa índole e personalidade. Evidentamente há um trabalho que tem de ser feito, tem de levar nas orelhas, volta e meia, para baixar a crista, mas isso faz parte do trabalho para o colocar na rota certa e tem tido um comportamento muito bom. É um jogador de luta e de trabalho, tem uma capacidade agonística e sabe que se a perder vai jogar para a distrital", referiu Carvalhal, em antevisão ao jogo com o Midtjylland.Amanhã, os guerreiros podem resolver a questão do apuramento: se vencerem em Herning e o Estrela Vermelha não ganhar ao Ludogorets, fica selado o 1.º lugar; se vencerem amanhã e o Estrela Vermelha também ganhar, ou se empatarem diante dos dinamarqueses, os bracarenses confirmarão, no mínimo, no 2.º lugar.Mas jogar para empatar é coisa que não está no plano de Carvalhal. "É um jogo em que temos de estar ao nosso melhor nível para vencer, temos de estar a um nível muito alto, a cem por cento, frente a uma equipa que ataca com muitos jogadores, cria muitas oportunidades de golo. É preciso muito cuidado, mas temos capacidade para ferir e fazer golos a qualquer adversário. Estamos focados não no empate, porque isso seria ilógico, mas vimos cá com respeito e vontade de vencer", apontou Carlos Carvalhal.