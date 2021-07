Carvalhal e saída de Esgaio para o Sporting: «Ganhámos o Tiago e o Fabiano, não perdemos ninguém»

Carlos Carvalhal, em declarações à TVI24, reforçou o desejo de conquistar a primeira Supertaça da história do Sp. Braga, numa final que será "50/50". O treinador dos guerreiros disse estar contente com o plantel e teve uma resposta curiosa à saída de Ricardo Esgaio para o Sporting: "Ganhámos o Tiago Esgaio e o Fabiano, não perdemos ninguém."





"Temos muito respeito pelo Sporting, mas finais são sempre 50/50. A nossa ambição é tentar trazer a primeira Supertaça para o museu do Sp. Braga e para a nossa cidade.""Nós ganhámos Tiago Esgaio e o Fabiano, não perdemos ninguém. Estamos preparados para o jogo, estou satisfeito com os jogadores que temos, com o comportamento de todo o grupo, temos a equipa preparada.""Não, a mim não pesa absolutamente nada. Para chegarmos a este jogo, eliminámos o FC Porto a duas mãos e o Benfica na final."