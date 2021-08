Carvalhal fala em "mudança de ciclo" no Sp. Braga: «Temos de colocar as expectativas no sítio»

Carlos Carvalhal deixou na tarde desta quinta-feira, na antevisão ao jogo no reduto do Moreirense (sexta-feira, 21h15), uma mensagem "aos adeptos e à comunicação social". O técnico do Sp. Braga lembra que é necessário "colocar as expectativas no sítio", uma vez que o clube passa nesta altura por uma "mudança de ciclo".



Mudança de ciclo

"A semana correu bem, mas gostaria de me alongar um bocadinho e enviar uma mensagem aos associados e à comunicação social. O Sp. Braga fez uma época absolutamente fantástica, esteve presente em três finais, lutou com as equipas mais poderosas. Disputámos três finais e vencemos uma. Para além disso, fizemos uma boa prestação na Liga Europa, com retorno financeiro, e houve uma valorização dos nossos ativos. Aconteceu o que é normal, houve um interesse nos nossos jogadores. Sem retirar ponta de ambição do que é o nosso dia a dia, é importante que as pessoas percebam que estamos em mudança de ciclo. Isso implica a venda de jogadores e a saída e outros atenuou a folha salarial. Encaixámos 30 milhões de euros com três jogadores [Esgaio, Fransérgio e Paulinho], valorizámos outros, mas há uma mudança de ciclo. E isso é difícil. Há uma engrenagem que está feita, uma equipa que joga quase de olhos fechados e que depois, em função dessas alterações, se altera. Frente ao Moreirense, por exemplo, estarão cinco ou seis jogadores novos. É uma mudança de ciclo, uma aposta em jogadores do Sp. Braga e que, evidentemente, vai dar frutos no futuro. As mudanças de ciclo e de dinâmica levam tempo. Vai ser um ano difícil e deve-se colocar o Sp. Braga nas expectativas corretas."



Quarto lugar é o mínimo

"Não estou a inventar nada e, desde que cheguei, a ambição passa sempre pelo quarto lugar, no mínimo. Os objetivos não se alteram. A mudança de ciclo diz respeito à administração, com jogadores que estão no seu pico de valorização e saem por uma quantia interessante, dando oportunidade a outros. É natural que a SAD entenda que estamos numa mudança de ciclo. E isso vai culminar, daqui a dois ou três anos, com triunfos."



Saídas de Fransérgio, entrada de Yan Couto e utilização de Ricardo Horta

"Percebo a pergunta, mas só posso responder com factos e o que posso dizer é que o Ricardo Horta está ainda em dúvida."



Não é contrassenso baixar as expectativas quando se fala em aproximação aos grandes?

"A gestão financeira do clube obriga a que haja ciclos e mudança à escala do Sp. Braga. Acontece muitas vezes nas equipas grandes. Há essa necessidade de vencer ativos, de valorizar jogadores e creio que esta maior aproximação realista estará intimamente ligada aos direitos televisivos centralizados. Será nessa altura. A política do clube não é pensada por mim e, dentro do meu melhor, tenho de ser realista. Não podemos subir as expectativas em demasia porque depois começamos a ter problemas e são elas que frustram as pessoas. Temos de colocar as expectativas no sítio, mas dentro do campo vou a todos os jogos para tentar vencer."



Ilações do jogo com o Sporting

"O Matheus teve uma noite de muito trabalho e o do Sporting de muito trabalho, mas o Sporting teve mérito na eficácia. Fizemos muito para vencer e criámos seis oportunidades de golo, frente a uma equipa em que isso não é fácil. O mais negativo foi o resultado, houve um ou outro erro que custou caro pela mudança, pelo risco, mas que é normal no crescimento da equipa."