Carvalhal falha jogo em Alvalade por castigo: «Não foi dado o benefício ao treinador»

Carlos Carvalhal fez na manhã desta sexta-feira a antevisão à partida entre o Sporting e o Sp. Braga, neste sábado (20h30). O treinador dos arsenalistas elogia a consistência defensiva do adversário, fala no "jogo mais difícil da época", mas promete "tentar equilibrar" a partida. De resto, Carvalhal diz-se injustiçado com o castigo de um jogo e que o vai impedir de estar presente no banco."Vamos jogar no campo do campeão nacional, é o jogo mais difícil da época ou dos mais difíceis da época, parece-me óbvio. Está num bom momento, excelentes resultados, ainda não perdeu em casa. Estamos à espera de uma equipa forte, que interpreta bem todos os momentos do jogo. E nós vamos com a ambição de sempre. Não nos atemorizamos com os adversários e jogamos sempre com ambição. Queremos lutar muito pelos três pontos, sabendo que vamos ter um adversário difícil"."Estamos a falar de três clubes [Sporting, FC Porto e Benfica] com uma dimensão histórica, têm alguma supremacia e o Sp. Braga tem procurado aproximar-se. Cumpre-nos continuar a buscar esse equilíbrio e por isso vamos tentar vencer. A nossa responsabilidade é tentar lutar sempre pela vitória"."Mantenho tudo o que disse a seguir ao jogo. Não insultei ninguém, não fui mal educado, disse apenas ao árbitro para equilibrar o jogo. E nada tenho a acrescentar. Sinto é alguma injustiça e não é só relativamente à expulsão porque pautei a minha vida desportiva com respeito e, desde que regressei ao futebol português, de forma profilática com as arbitragens. Não foi dado o benefício da dúvida ao treinador nesta situação quando eu não merecia ser expulso do jogo. Não vou deixar de continuar a ter respeito pelos árbitros, treinadores, dirigentes e adeptos"."Se a presença do treinador é importante? É evidente que sim. A presença é sempre importante. Temos a nossa estratégia, a nossa equipa técnica tem uma liderança repartida, damos responsabilidade aos adjuntos e são pessoas que percebem o que quero. Trabalhamos em equipa e vamos estar atentos a tudo.""Uma das mais valias da equipa do Sporting é a sua consistência defensiva. A base do Sporting campeão, que tem feito um percurso quase notável, quase perfeito, assenta no seu processo defensivo, sofre poucos golos. É uma equipa muito consistente".