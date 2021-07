Carvalhal feliz com presença de público na Supertaça: «Dar alegria aos 5 mil adeptos»

Carlos Carvalhal já reagiu ao que considera ser "a grande notícia" em semana de Supertaça Cândido de Oliveira. Trata-se, claro está, da presença de público nas bancadas do Estádio Municipal de Aveiro para o confronto com o Sporting, sendo que a lotação permitida de 33% será dividida pelos dois clubes.

"É a grande notícia para a Supertaça, a presença do público. Ansiamos muito a presença dos nossos adeptos no estádio. Jogamos para eles e não faz sentido jogarmos para eles sem eles estarem presentes. O que queremos é disputar o jogo, com um grande respeito pela equipa. A nossa intenção é dar uma alegria aos 5 mil adeptos presentes no estádio e depois tentar fazer a festa em Braga depois do jogo", apontou o treinador dos arsenalistas, em declarações à TVI, canal que irá transmitir o jogo no sábado.

Os bilhetes para os adeptos bracarenses são colocados hoje à venda, mas em exclusivo para os sócios com lugar anual e com quota de junho regularizada, sendo que terão de apresentar cartão de sócio e o de cidadão. Os ingressos estão disponíveis nas bilheteiras do estádio minhoto e nas lojas oficiais do clube.

A metade norte do Municipal de Aveiro será para a colocação dos adeptos arsenalistas.