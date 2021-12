Carvalhal lembra derrota com o Benfica: «Se fosse agora, tinha metido estes miúdos a jogar»

O Sporting de Braga somou este domingo, frente ao FC Porto, a sua terceira derrota (0-1) no campeonato, em outros tantos jogos disputados frente aos principais candidatos à conquista do título (Sporting, Benfica e FC Porto).

Em declarações no final da partida, Carlos Carvalhal revelou ter sido supreendido pela constituição da equipa portista, pela aposta de Sérgio Conceição em jogar com três médios no miolo, afirmando ainda que o facto de ter apenas defesas que tem o pé direito como dominante criou alguns problemas na saída de bola da formação bracarense.

"Parabéns ao FC Porto por ter vencido o jogo. O FC Porto entra muito pressionante numa fase inicial e na composição da equipa tivemos dificuldades na saída. Jogamos com dois pés esquerdos e em função das ausências tivemos de constituir uma linha de três, todos eles com o pé direito. Obrigámo-nos a jogar para a direita e a partir de aí o FC Porto estava preparado para apertar. Conseguimos sair, tivemos uma excelente oportunidade pelo Moura com uma bola ao poste. Na segunda parte, há um lançamento ou um canto para o FC Porto mas começámos a controlar mais a bola, o jogo fluiu mais e foi interessantíssimo para quem o assistiu. Tivemos 8 jogadores com menos de 21 anos, seis deles utilizados na formação, cinco deles pela equipa B. Os meus parabéns à formação do Sp. Braga. No fundo, foi também uma janela de oportunidade para estes miúdos. Fizeram um jogo muito bom frente a um adversário que se não é o melhor é dos melhores no nosso campeonato", começou por dizer, aos microfones da Sport TV.

Gestão de alguns jogadores face ao duelo europeu a meio da semana

"Tive de fazer uma gestão. Tive mesmo de os meter porque corriam um risco elevado de lesão. Sentimos que estavam a fraquejar um pouco e reforçámos a zona central. temos de fazer uma gestão desportiva mas também em termos de lesões. Globalmente, não estamos satisfeitos com o resultado mas com tudo o que está aparte, com a vontade, com os miúdos da formação, este lado é bastante positivo. Estamos a preparar o futuro do Sp. Braga, foi uma das propostas pelos quais fomos contratados.

Surpresa pela constituição inicial do FC Porto

"Fui surpreendido. O Sérgio é um excelente treinador. Não estávamos à espera, de todo, que jogassem com três médios. Relativamente a posicionamentos, não houve grandes alterações da nossa parte."

Três derrotas em três jogos com os três grandes

"Fomos para o jogo, os que nós perdemos os adversários foram melhores do que nós, batemo-nos bem com todos à exceção de a partir dos 35 minutos do jogo com o Benfica mas já os explicámos. Foi uma noite em que as pilhas acabaram a partir de um determinado tempo. Se fosse agora, tinha metido estes miúdos a jogar. Tinha dado palco. Estes miúdos precisam de competir e é nestes jogos que eles demonstram se podem jogar no Sp. Braga. Se havia dúvidas de que o Sp. Braga fez uma maior aposta na academia este ano, hoje foi uma evidência. Jogámos com aqueles que estavam disponíveis e estou extremamente orgulhoso e satisfeito com o desempenho de todos eles", terminou.