Carvalhal não deixa cair Abel Ruiz: «É um valor inquestionável»

Além da situação específica de Roger Fernandes e quejá sinalizou, Carlos Carvalhal abordou ainda outros assuntos na entrevista que concedeu à Rádio Marca, começando por registar o caso de Abel Ruiz, internacional espanhol e que foi um motivo natural na conversa."Começou muito bem em Braga e conquistou com naturalidade um lugar na equipa., mas depois de ter sido chamado à seleção de Espanha, passou por uma fase em que não esteve tão bem e o Vitinha, que é um dos jovens da equipa vindos da nossa formação, aproveitou bem a oportunidade", disse Carlos Carvalhal, fazendo questão de reforçar que Abel Ruiz "continua a ser um jogador titular"."É um valor inquestionável e acreditamos muito no seu valor. No nosso esquema tanto pode jogar como ponta-de-lança como interior esquerdo. Joga muito bem também como segundo avançado, entre linhas e estamos muito satisfeitos com ele. É titularíssimo", clarificou ainda o treinador do Sp. Braga.