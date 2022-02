Carvalhal: «Os jogadores foram excecionais, surpreendemos a equipa do Sheriff e isso foi importante»

Carlos Carvalhal não poupou nos elogios aos seus jogadores após confirmarem a qualificação do Sp. Braga para os oitavos de final da Liga Europa, depois de deixarem os moldavos do Sheriff Tiraspol pelo caminho com recurso aos penáltis.





"Esta é uma vitória dos jogadores, da atitude deles, como já tinha sido em Tondela, e o comportamento foi espetacular, mas com um nível qualitativo muito alto, com uma primeira parte brilhante. Os jogadores foram excecionais, acho que surpreendemos a equipa do Sheriff e foi importante para ajudar a vencer a eliminatória. Podíamos ter resolvido a eliminatória ao intervalo, nos 90', mas foi nos penáltis e passou a equipa que fez mais por ganhar", começou por dizer o técnico arsenalista, em declarações no final do encontro.

E prosseguiu: "É a primeira vez que o Sp. Braga passa aos oitavos de final desde 2015/16, numa época de aposta na formação, e estou radiante e orgulhoso pelos meus jogadores. Apertou-nos o calendário e isto é tremendo para uma equipa jovem. É um problema positivo e é sinal que estamos numa grande competição e vãos lidar com a situação que é exigente."