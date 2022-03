Carvalhal quer "noite à Braga" frente ao Benfica: «Dar tudo para vencer o jogo»

Contrariar o histórico recente negativo nos jogos caseiros contra o Benfica é o desafio que se coloca a este Sp. Braga, que quer reforçar o 4.º lugar da Liga Bwin e voltar aos triunfos na Pedreira. Carlos Carvalhal lembrou o momento das águias, mas espera uma noite "à Braga" para sair de campo com os três pontos."A paragem foi boa por causa da sequência de jogos e não temos o plantel extenso, não temos muitos jogadores habituados a jogar à quinta e domingo. Apesar de sairmos bem da Liga Europa, tivemos uma consequência boa, até seria importante continuar a jogar, mas a verdade é que deu para recuperar energias e alguns jogadores. É um jogo de elevadíssima dificuldade e no qual temos a expetativa de dar tudo para vencer o jogo"."Benfica é uma equipa fortíssima, tem feito uma melhoria no campeonato, fez uma grande campanha na Champions, mas jogamos em casa. Tem de ser uma noite à Braga, dando o melhor de cada jogador para elevar do coletivo e, além disso, termos os adeptos a apoiar-nos. Somos uma equipa muito jovem, os jogadores que precisam de um aplauso quando erram um passe e, se tivermos uma noite dessas, estaremos mais próximos desse objetivo, que é ganhar"."O foco é o jogo do Benfica, vou lembrar-me do jogo com o Rangers quando apanhar o avião no sábado para ver o dérbi com o Celtic. A informação da Liga Europa é quase zero porque o foco está no Benfica. Só depois é que o foco estará no Rangers. Nesta altura, o Sp. Braga está nos quartos da Liga Europa, no quarto lugar, é a equipa mais jovem da Liga Europa, é a equipa que mais ataca e remata na Liga Europa. São dados extraordinários e vamos tentar dar continuidade ao que está pela frente".