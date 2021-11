Carvalhal recusa falar do momento do Benfica e lembra: «Todos os jornais diziam que eu ia sair do Sp. Braga»

Carlos Carvalhal fez na manhã deste sábado a antevisão ao duelo entre Sp. Braga e Benfica, agendado para este domingo, às 21h15. O técnico dos arsenalistas recusa falar sobre o momento atual do Benfica, prefere elogiar a evolução da sua equipa que já não perde há 10 jogos e lembra que também ele já foi apontado à saída."Cumpre-me olhar para o Sp. Braga. Vou dizer o que tenho dito, vamos defrontar um grande adversário, com um excelente treinador, numa atmosfera difícil de se jogar e estamos à espera de um adversário que nos vai criar dificuldades, com uma enorme capacidade de jogo ofensivo. O Sp. Braga vai ser ambicioso e vai fazer aquilo que tem feito desde que cheguei ao clube, abordando o jogo para desconstruir o adversário e tentar vencer o jogo. O adversário tem muitos mais pontos fortes do que débeis, mas vamos tentar explorá-los ao máximo".Vou-me virar para o Sp. Braga e não para o Benfica. Analisámos o adversário, tem dinâmicas próprias, uma identidade muito marcada e cumpre-nos fazer um jogo com coragem, sabendo que temos um espaço diferente de recuperação, porque jogou na terça-feira e nós na quinta-feira. É chover no molhado, mas na análise ao comportamento muscular, a análise CK, que fazemos aos jogadores, se o jogo fosse hoje teríamos sete jogadores que não poderiam ser utlizados. O Sp. Braga venceu os quatro últimos jogos com o Benfica, mas em 74 jogos no Estádio da Luz só venceu quatro vezes. E uma delas foi connosco [época passada]."Sabemos que há uns que recuperam melhor do que outros. É difícil preparar o jogo, mas são dores de crescimento. Fizemos muito ara chegar à Liga Europa quando vencemos a Taça de Portugal e estamos novamente bem este ano nas provas europeias. São as dores de crescimento normais. O calendário aperta, mas queremos andar assim e vamos fazer aquilo que fazemos em todos os jogos"."Confio nos três avançados que tenho, com características diferentes e qualquer um pode avançar para o jogo. O Vitinha também esta no vermelho dos índices físicos, mas queremos um onze extremamente competitivo para discutir o jogo. Nestas situações, será mais o vídeo a ajudar para preparar os jogos"."A mente é muito importante, mas o cansaço estará sempre presente. Não há recuperações completas a jogar em 72 horas, mas os jogadores podem ter prestações de alto nível. Embora fisiologicamente o cansaço esteja lá, as vitórias ajudam a descomprimir".Não começámos bem a época o ano passado, mas fomos crescendo. Fomos evoluindo e éramos das melhores equipas a jogar futebol. Perdemos alguns jogadores nucleares este ano, vieram outros e o início foi complicado. Houve uma desafinação normal. No entanto, na última paragem equilibrámos esforços e a equipa começou a crescer e a evoluir. Estamos num ponto de evolução, mas ainda estamos em construção. Estamos bem em todos os aspetos"."Só falo do meu clube, é o símbolo do Sp. Braga que eu defendo".Tenho aprendido na vida que o meu maior teste é o jogo seguinte, o treino seguinte. Vivo do dia a dia e nada mais. Há duas semanas estava apontado por todos os jornais desportivos a sair do Sp. Braga e neste momento o Sp. Braga está em alta. Num dia somos bestas e noutros bestiais. Quem está no futebol não se perturba com isto. Interessa é viver um dia de cada vez, viver cada momento, desfrutar. É um jogo igual a todos os outros."Quero dar os parabéns ao Quinito, que faz anos hoje e é alguém muito importante para mim, e saudar o regresso do Semedo à equipa do V. Setúbal".