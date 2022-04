Carvalhal "relativiza" críticas de Salvador: «Ficou ali com o microfone à frente…»

Depois da eliminação na Liga Europa, ante o Rangers, o Sp. Braga defronta esta segunda-feira o Estoril, para a Liga Bwin (20h30). Na antevisão ao duelo da 30.ª jornada, Carlos Carvalhal garante ter "relativizado" as críticas de António Salvador na última quinta-feira e frisa estar com "espírito de missão" ao serviço dos arsenalistas.O jogo tem uma importância muito grande. Queremos vencer um adversário de qualidade para consolidar a nossa posição e igualar o registo pontual do ano passado nesta jornada. Mas, em primeiro lugar, jogar no Sp. Braga é jogar sempre para vencer, até porque saímos mais do que inteiros do último jogo. Queremos aproveitar o bom momento de alma e espírito da equipa, que honra o epíteto dos Guerreiros do Minho. No fundo, queremos continuar a manter a união e a chama.Vimos de um contexto nada fácil. jogámos com o Vizela com 10 jogadores, 120 e tal minutos com 10 e depois com 9 em Glasgow. São situações nada fáceis, mas vamos ao jogo com tudo para tentar trazer os três pontos para Braga.Não entendo que fez mossa, antes pelo contrário. Acabámos o jogo e sentimos uma união com os adeptos muito grande pela atitude, compromisso, pela alma, recebi mensagens de amigos meus, ingleses, turcos, árabes e ficaram estupefactos como com 9 jogadores estávamos a discutir o resultado.Tenho de agradecer aos adeptos que estavam no estádio, que foram connosco no avião e aos outros que às 5 e tal estavam no aeroporto para nos aplaudir. São manifestações de carinho, compromisso mútuo e só retiramos coisas positivas do jogo de Glasgow. Vi, com agrado, o rescaldo do empate com o Benfica em Liverpool, do empate com o Sporting no City e discutimos o jogo até final com 9 jogadores. Se fosse pelas regras do ano passado, o golo que marcámos garantia a passagem… O nosso registo [na Liga Europa] merece elogios e saímos desta competição com espírito renovado, inteiros e preparando um grande futuro para o Sp. Braga.Senti e sinto um apoio muito grande por parte do presidente. É uma pessoa emocional, ficou ali com o microfone à frente… e só tenho de relativizar [as declarações]. Para mim é um não assunto. Tenho uma excelente relação com o presidente, conheço-o bem, é muito emocional. É um não assunto para mim.Sinto claramente que a reação [após a eliminação com o Rangers] foi muito positiva e fico agradado com os adeptos estarem com a equipa. Creio que os jogadores têm feito tudo para deixá-los orgulhosos. Isso é a nossa bandeira. O treinador não foge à regra: estou apenas e só concentrado no Sp. Braga. Tive a oportunidade de sair a meio e fiquei aqui. Seria mais fácil abandonar o barco a meio quando o clube fez uma aposta ainda mais clara nos jovens e não o fiz porque estou focado no meu trabalho. Além disso, estou cá por razões sentimentais e um dia explicarei isso porque optei pelo Sp. Braga em vez do Flamengo. Estou cá com espírito de missão e estou grato a toda a gente.Não estará disponível para este jogo. Cometeu um erro, fará uma reflexão, mas a partir da próxima semana será opção como todos os outros.Autor: José Lima