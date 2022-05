Carvalhal: «Ricardo Horta? Está bem, feliz, mas só posso responder pelo dia de hoje»

Depois de o presidente, António Salvador,, este sábado foi a vez de Carlos Carvalhal dar a sua opinião sobre os rumores, afirmando que o jogador encontra-se "bem e feliz no Sp. Braga", mas deixou algumas reservas quanto ao futuro do criativo que no Jamor"[O Ricardo Horta] Está bem no Sporting de Braga e está feliz, mas só posso responder pelo dia de hoje", começou por dizer o técnico dos minhotos, que aproveitou o 'tempo de antena' para revelar um desejo: "Ficaria extremamente feliz se, eventualmente, conseguisse bater o recorde de golos no momento em que sou treinador do Sporting de Braga. Tenho uma ligação emocional fortíssima com o clube, vivi quase toda a minha vida a 500 metros do estádio e é o meu clube desde sempre.""Estou grato aos meus jogadores, porque me têm feito uma coleção de memórias fantásticas nestes dois anos. Uma das memórias com que gostaria de ficar era o Ricardo Horta bater esse recorde. Para além de um excelente jogador, é uma excelente pessoa e merece tudo do melhor", terminou.