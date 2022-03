Carvalhal: «Sabemos que o Monaco é melhor que nós, mas...»

Carlos Carvalhal deu uma entrevista ao jornal desportivo francês L'Équipe onde abordou a ideia de jogo que implementou no Sp. Braga e que já tinha trabalhado no Rio Ave. Reforçou o peso da formação na sua equipa, esta época, e deixou um breve olhar sobre a eliminatória com o Monaco, dos oitavos-de-final da Liga Europa."Permite-nos ter largura permanentemente, ter gente na zona de finalização. É um sistema complexo que exige muito trabalho. Muitas vezes, dentro desta organização, defendemos a quatro. Podemos variar em função do adversário, do controlo da bola. É um sistema que permite muitas coisas.""É claro que o objetivo é ganhar. Mas ter uma equipa com personalidade, uma forma de jogar que é apreciada pelos outros, é uma grande satisfação. Os princípios de jogos são o ponto de partida de tudo. Quando tens a bola, o que é que vais fazer? Quando a perder, o que fazes para a recuperar rapidamente? Toda a gente deve pensar a mesma coisa ao mesmo tempo, ter uma ideia clara do que devem fazer. Não deixar margem para o acaso ou a sorte""Sabemos que o Monaco é melhor que nós, mas acreditamos que podemos provocar uma surpresa e ganhar este jogo da primeira mão."