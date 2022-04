Carvalhal sobre Al Musrati: «Só espero que no fim da época o Sp. Braga possa ter um bom encaixe financeiro»

Perante o facto de defrontar o FC Porto, Carlos Carvalhal relembrou o tempo em que orientou Taremi e assumiu que nunca teve dúvida de que o iraniano iria chegar ao patamar em que está hoje."Imaginava que podia chegar a este nível, já treinador havido possibilidade de vir para Portugal, e os clubes hesitaram muito, mas nós não duvidamos e na altura disse que valia a pena fazer um esforço porque era um jogador de nível altíssimo e iria ser um jogador de primeiro plano", referiu o técnico.Carlos Carvalhal comparou ainda a situação do iraniano com a de Al Musrati, revelando que o médio deve mesmo sair no final da época: "O mesmo aconteceu com o Al Musrati, sabíamos o jogador que estava ali. Só espero que no fim da época, quando for a situação da sua saída, o Braga possa ter um bom encaixe financeiro de um jogador que veio a custo zero, tal como Rio Ave teve com o Taremi".Além disso, Carvalhal explicou que, face ao facto de estar a cumprir o Ramadão, Al Musrati está em dúvida até à hora do jogo.