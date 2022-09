Carvalhal sobre Ricardo Horta: «Comparo-o ao Diogo Jota. Pode jogar em qualquer parte do Mundo»

Carlos Carvalhal, treinador português que cumpre o primeiro ano à frente do comando técnico do Al-Wahda dos Emirados Árabes, concedeu esta segunda-feira uma entrevista exclusiva ao jornal espanhol 'Marca', onde falou sobre os pontos fortes da Seleção Nacional - que amanhã discute com a Espanha (19h45) o acesso à final-4 da Liga das Nações - e sobre o seu ex-pupilo Ricardo Horta.

Carlos Carvalhal diz não ter dúvidas de que Ricardo Horta, avançado que no último mercado de transferências esteve muito perto de se transferir para o Benfica, tem qualidade para "jogar em qualquer parte do Mundo". "Os números falam por si. É o melhor marcador da história do Sp. Braga. Comparo-o ao Diogo Jota. Pode jogar em qualquer parte do Mundo porque tem muita qualidade e é um jogador muito completo. Trabalha, interpreta bem o jogo, sabe o que tem de fazer em cada momento... Além disso, é um grande rapaz", atirou.