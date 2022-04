Carvalhal solidário com Paulo Sérgio: «Investiguem também o nosso jogo em Arouca!»

Carlos Carvalhal fez questão de começar a conferência de imprensa de antevisão do jogo no Jamor, frente à Belenenses SAD, com palavras de solidariedade para com Paulo Sérgio, treinador do Portimonense.O técnico do Sp. Braga ironizou sobre um assunto sério, isto obviamente em relação ao processo que foi instaurado pelo CD da FPF ao treinador da equipa algarvia que teve a ver com o jogo do Portimonense no Dragão.“Antes de mais gostaria de dar uma palavra de solidariedade ao meu camarada e amigo Paulo Sérgio pelos acontecimentos recentes e lançar um repto a quem lhe instaurou o processo, pois se calhar valeria a pena analisar também a equipa que nós apresentamos no jogo em Arouca, com sete jovens da formação e onde não jogamos com a equipa, no entendimento dos grandes especialistas que temos em Portugal, que seria a mais forte. Se calhar valeria a pena investigar esse jogo, pois pode ser eventualmente considerada uma equipa fraca”, registou Carlos Carvalhal.