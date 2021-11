Carvalhal sublinha "percurso fantástico" do Sp. Braga: «Mau era se não houvesse um acidente»

Carlos Carvalhal afirma que não faltará motivação ao Sp. Braga para derrotar o Santa Clara e seguir em frente na Taça de Portugal e lembra que a pesada derrota contra o Benfica não foi mais do que um "acidente" num "percurso fantástico"."Temos aproveitado a paragem para fazer evoluir a equipa e ela tem correspondido bem. E isso notou-se na última paragem, melhorando substancialmente a qualidade. A expetativa é a mesma, trabalhámos arduamente durante a semana para melhorar alguns aspetos. A semana correu de forma espetacular, com bom ambiente"."Queremos muito seguir em frente, fazemos tudo e com espírito muito positivo. Queremos muito ganhar e estamos muito motivados. Há algumas diferenças neste Santa Clara, mas o Nuno Campos entrou com o comboio em andamento, não teve esta paragem. Houve alguma alternância de jogadores e é difícil perceber qual o onze e a dinâmica que o Santa Clara vai imprimir. Empatámos já nos descontos [jogo da Liga Bwin] e temos esse jogo como referência para tentar melhorar e vencer"."O mais importante é o presente e o futuro. A nossa passagem por aqui tem sido absolutamente fantástica. Quando falei com o presidente António Salvador ele apresentou-me as diretrizes do projeto: valorizar ativos, tentar conquistar títulos, apostar na formação. Numa análise rápida, já conseguimos títulos, estivemos em três finais, nove miúdos já se estrearam, ativos foram vendidos, praticamos um grande futebol e estamos a melhorar os resultados. Estamos nas competições todas, somos primeiros na Liga Europa e não gostaria de fazer um paralelismo com o ano passado, pois foi uma das melhores épocas no seu todo na história centenária do clube. Este ano é uma história diferente e vamos tentar andar a top em todas as competições, sabendo que isso será difícil no campeonato. Dentro deste fantástico percurso, mau era se não houvesse dois ou três acidentes. Veja-se o Bayern Munique que perdeu 5-0 com o Borussia Mönchengladbac e é considerada a melhor equipa do Mundo. Não há uma varinha mágica, as forças podem fraquejar naquele dia. São situações absolutamente normais. Temos cumprido na íntegra o que nos foi pedido"."No desenho inicial, fizemos um esboço com o Galeno como concorrente do Moura e Buta com Sequeira. O natural seria o Buta substituir o Sequeira, mas continua a ter alguns problemas. Prometeu muito no início, não está disponível e vamos ter que arranjar solução. Antes de ir ao mercado vamos testar tudo e, se sentirmos necessidade, falaremos com o presidente para colmatar essa ausência versus o desenvolvimento do Buta".