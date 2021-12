Caso Piazon: TCAS confirma incompetência do TAD e mantém castigo ao brasileiro

Lucas Piazon falhou o jogo da Supertaça, entre Sp. Braga e Sporting, devido ao castigo que lhe fora aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência da sua expulsão na final da Taça de Portugal de 2020/21, diante do Benfica. Seguiu-se uma série de recursos e, agora, o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) vem confirmar a incompetência do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) em avaliar a situação, mantendo assim a sanção inicialmente decretada.Em junho, foi o Pleno do Conselho de Disciplina a julgar improcedente a primeira tentativa de recurso dos minhotos e, assim, confirmou a decisão inicial de um jogo de suspensão , em resultado da expulsão de Piazon no momento de grande confusão aos 90'+1 que envolveu o jogador do Sp. Braga e o benfiquista Taarabt , na final da Taça. O seu comportamento tinha sido enquadrado como "agressão a jogadores", ao ter, segundo o relatório inicial do CD, "pontapeado o braço de um adversário".Seguiu-se, depois, o recurso do Sp. Braga junto do TAD, que esbarrou na consideração desta instância de que não tinha competência para julgar "sobre a resolução de questões emergentes da aplicação de normas técnicas e disciplinares diretamente respeitantes à prática da própria competição desportiva". Essa posição do TAD gerou grande desconforto junto da SAD do Sp. Braga, tal como Record deu conta em devido tempo , pelo facto de ter sido uma avaliação diferente da do caso Palhinha, onde o TAD decidiu anular o 5.º amarelo ao jogador do Sporting, em março passado.Perante esta sequência, deu entrada um recurso de Lucas Piazon junto do TCAS que agora, em acórdão, confirma a ausência de jurisdição do TAD para apreciar e decidir sobre a infração em causa, mantendo consequentemente a validade do castigo inicial decretado pelo Conselho de Disciplina da FPF e cumprido pelo jogador na Supertaça Cândido de Oliveira.